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Выпавшие из лодки мужчины 12 часов держались за выступ плотины на Волге

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© Служба спасения Саратовской области

© Служба спасения Саратовской области

Спасатели обнаружили двух мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что мужчины около 12 часов держались за выступ плотины.

Ка рассказал агентству начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, моторная лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась в субботу утром.

Тогда же и начались поиски находившихся в ней людей.

По словам Юрина, два человека были обнаружены живыми на небольшом выступе плотины, за который они держались около 12 часов.

Мужчины госпитализированы, у них сильное переохлаждение, — добавил в беседе с агентством начальник службы спасения.

Юрин отметил, что один из спасенных мужчин — гражданин Эстонии, но проживает в Шотландии, второй же живет в Москве.

Поиски еще двух мужчин, которые находились в лодке, продолжаются.

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