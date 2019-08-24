Выпавшие из лодки мужчины 12 часов держались за выступ плотины на Волге
- 24 августа 2019, 22:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Спасатели обнаружили двух мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС, сообщает ТАСС.
Выяснилось, что мужчины около 12 часов держались за выступ плотины.
Ка рассказал агентству начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, моторная лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась в субботу утром.
Тогда же и начались поиски находившихся в ней людей.
По словам Юрина, два человека были обнаружены живыми на небольшом выступе плотины, за который они держались около 12 часов.
Мужчины госпитализированы, у них сильное переохлаждение, — добавил в беседе с агентством начальник службы спасения.
Юрин отметил, что один из спасенных мужчин — гражданин Эстонии, но проживает в Шотландии, второй же живет в Москве.
Поиски еще двух мужчин, которые находились в лодке, продолжаются.
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