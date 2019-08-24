На Кубани разбился вертолет Ми-2

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2, находившийся на его борту пилот погиб, сообщает ФАН со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в станице Челбасской, где машина на небольшой высоте выполняла сельскохозяйственные работы.

По предварительным данным, вертолет отбросило сильным порывом ветра в сторону лесополосы, после чего он зацепился за ветви деревьев и рухнул.

На борту воздушного судна находился 68-летний пилот Николай Бирченко, сказал собеседник агентства.

Ка сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, вертолет был самодельным, его собрали на базе Ми-2.

Собеседник агентства добавил, что машина принадлежит частному предпринимателю.

По его словам, при падении воздушное судно загорелось, пожар уже потушен.

Как писал «Ридус», два месяца назад вертолет Ми-2 разбился в Лабинском районе Краснодарского края, пилот погиб.