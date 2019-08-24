найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

-1015676

На Кубани разбился вертолет Ми-2

Small default
© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2, находившийся на его борту пилот погиб, сообщает ФАН со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в станице Челбасской, где машина на небольшой высоте выполняла сельскохозяйственные работы.

По предварительным данным, вертолет отбросило сильным порывом ветра в сторону лесополосы, после чего он зацепился за ветви деревьев и рухнул.

На борту воздушного судна находился 68-летний пилот Николай Бирченко, сказал собеседник агентства.

Ка сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, вертолет был самодельным, его собрали на базе Ми-2.

Собеседник агентства добавил, что машина принадлежит частному предпринимателю.

По его словам, при падении воздушное судно загорелось, пожар уже потушен.

Как писал «Ридус», два месяца назад вертолет Ми-2 разбился в Лабинском районе Краснодарского края, пилот погиб.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения
24097224читать позжечитаю позже
Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
207563читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

25463083читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

291946072читать позжечитаю позже