В степи под Астраханью пропал гражданин Португалии

В Наримановском районе Астраханской области потерялся гражданин Португалии.

Инцидент произошел в пятницу, 23 августа. В настоящее время его разыскивают полиция и сотрудники МЧС.

По состоянию на 18.00 субботы поисковые мероприятия результатов не дали, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что вчера вечером иностранец позвонил на телефон «112», после чего его соединили с переводчиком.

Португалец рассказал, что едет на мотоцикле, у него почти разрядился мобильный телефоне, и он не знает, где именно он находится.

После этого звонка с иностранцем несколько раз пытались связаться, однако он не отвечал.

В воскресенье утром к поискам планируется привлечь вертолет Росгвардии.