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Незрячую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с тем, что водитель автобуса в Уфе отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем.

Республиканское ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

В прокуратуре отметили, что социальная защита инвалидов находится на постоянном контроле ведомства.

Как сообщает портал UfacityNews, в пятницу, 23 августа, водитель автобуса отказался пускать в салон незрячую молодую женщину вместе с дочерью и собакой-поводырем.

Девушка собиралась на ZooВыставку, проводимую клубом владельцев собак-поводырей, членом которого она является.

Водитель кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет, — рассказала инвалид изданию.

По ее словам, водитель требовал показать документы, что собака является поводырем.

Он так на меня орал. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник, — добавила женщина.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда девушку не пускают в общественное место с собакой-поводырем. Ранее ее не пустили в одну из городских пиццерий.

Как ранее писал «Ридус», незрячий житель Подмосковья Руслан Алиев не может найти работу из-за собаки-поводыря. При этом часто ему отказывают еще до того, как слышат о четвероногом друге.

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