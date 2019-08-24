Что случится с человеком, если в него врежется дрон

Компания ASSURE опубликовала занятное исследование, в котором рассказала, что будет с человеком, если в него врежется дрон на полном ходу.

Исследователи хотели собрать данные о разных случаях и потенциальных травмах, так как сейчас, ввиду того, что дрон — это относительно новое устройство, такой статистики просто нет.

Мы хотели увидеть, к чему приводят аварии, и разработать методологию тестирования безопасности дронов. Это единственное всеобъемлющее научное исследование такого рода в мире, — пояснили авторы.

За 18 месяцев специалисты провели 512 ударных испытаний и симуляций с использованием 16 различных дронов, включая популярные потребительские беспилотники, такие как DJI Phantom и Mavic Pro.

Также особое внимание ученые уделили дронам-курьерам, которые могут перевозить небольшие грузы весом до 6 кг. В ходе испытаний дроны сталкивались с головой, шеей и телом манекена, после чего специалисты фиксировали различные повреждения: рваные раны, порезы и синяки.

Во время одного столкновения дрон сильно повредил глаза манекену, поэтому авторы исследования призывают разработчиков подумать над безопасностью лопастей.

Исследователи постарались сделать свое тестирование максимально научным, чтобы условия испытаний были приближены к реальности.

Наши испытания показали, что для предотвращения несчастных случаев со смертельным исходом потребовалось почти «идеальное» попадание дрона. В остальных же случаях, когда дрон со средней скоростью попадал в человека — риск травм резко увеличивался, — рассказали исследователи.

Специалисты заключили, что смерть от дрона — это очень маловероятное событие, но несмотря на это, от летающего беспилотника можно получить много серьезных повреждений.