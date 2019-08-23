Экс-советник Трампа заявил, что президент психически болен

Дружба между президентом США Дональдом Трампом и одним из его ранее наиболее активных сторонников бизнесменом Энтони Скарамуччи приобрела почти шекспировский характер, сообщает американский финансовый портал MarketWatch.

Предприниматель был когда-то горячим сторонником Трампа. Как отмечает издание, он наслаждался кратким 11-дневным сроком службы в качестве директора по связям с общественностью президента Белого дома, а недавно, 8 августа, на канале CNBC одобрил «смелость президента в решении этих проблем», имея в виду китайско-американскую торговую войну.

Однако позже Скарамуччи начал критиковать Трампа. При этом бывший советник президента США заявляет, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.

Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться, — отметил бизнесмен в интервью изданию.

По его словам, Трамп «сумасшедший, катящийся по наклонной плоскости».

«Я не смогу с чистой совестью поддержать этого человека во время переизбрания на второй срок», — добавил бизнесмен.

Энтони Скарамуччи управляет 10-миллиардным хедж-фондом SkyBridge.