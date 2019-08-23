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Семья с двумя детьми погибла под камнепадом в Дагестане

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© instagram.com/mvd.dagestan

© instagram.com/mvd.dagestan

Легковая машина попала под камнепад в Цумадинском районе Дагестана и упала с обрыва высотой около 500 метров, сообщает пресс-служба МВД республики.

В автомобиле находилась супружеская пара с двумя детьми.

По данным ведомства, три человека — родители и 10-летний ребенок — погибли на месте происшествия.

Второй ребенок — 15-летний подросток — получил очень серьезные травмы и впал в кому.

Его доставили в районную больницу в селе Агвали, где он умер, не приходя в сознание.

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