Семья с двумя детьми погибла под камнепадом в Дагестане

Легковая машина попала под камнепад в Цумадинском районе Дагестана и упала с обрыва высотой около 500 метров, сообщает пресс-служба МВД республики.

В автомобиле находилась супружеская пара с двумя детьми.

По данным ведомства, три человека — родители и 10-летний ребенок — погибли на месте происшествия.

Второй ребенок — 15-летний подросток — получил очень серьезные травмы и впал в кому.

Его доставили в районную больницу в селе Агвали, где он умер, не приходя в сознание.