Семья с двумя детьми погибла под камнепадом в Дагестане
- 23 августа 2019, 21:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Легковая машина попала под камнепад в Цумадинском районе Дагестана и упала с обрыва высотой около 500 метров, сообщает пресс-служба МВД республики.
В автомобиле находилась супружеская пара с двумя детьми.
По данным ведомства, три человека — родители и 10-летний ребенок — погибли на месте происшествия.
Второй ребенок — 15-летний подросток — получил очень серьезные травмы и впал в кому.
Его доставили в районную больницу в селе Агвали, где он умер, не приходя в сознание.
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