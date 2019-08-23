Два самолета «Уральских авиалиний» совершили экстренные посадки
- 23 августа 2019, 20:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Два самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» совершили в течение дня экстренные посадки, сообщает «Интерфакс».
Первый рейс совершил аварийную посадку в Сочи, следуя из Тель-Авива.
Как рассказал агентству генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, у приземлившегося в Сочи воздушного судна есть «некоторые неисправности».
В то же время в пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что у самолета разрушился пневматик левого шасси.
На борту находилось 160 пассажиров, пострадавших в результате посадки нет.
Второй самолет, по словам Скуратова, совершил экстренную посадку в Геленджике.
Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой, — заявил гендиректор.
Откуда летел и куда направлялся второй авиалайнер, не сообщается.
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