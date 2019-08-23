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Два самолета «Уральских авиалиний» совершили экстренные посадки

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© ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

© ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Два самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» совершили в течение дня экстренные посадки, сообщает «Интерфакс».

Первый рейс совершил аварийную посадку в Сочи, следуя из Тель-Авива.

Как рассказал агентству генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, у приземлившегося в Сочи воздушного судна есть «некоторые неисправности».

В то же время в пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что у самолета разрушился пневматик левого шасси.

На борту находилось 160 пассажиров, пострадавших в результате посадки нет.

Второй самолет, по словам Скуратова, совершил экстренную посадку в Геленджике.

Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой, — заявил гендиректор.

Откуда летел и куда направлялся второй авиалайнер, не сообщается.

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