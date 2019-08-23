Трех сотрудников «Крестов-2» уволили после проверки видео с избиением
- 23 августа 2019, 19:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Трех сотрудников петербургского следственного изолятора «Кресты-2» уволили после проверки, сообщает пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Кроме того, 20 работников СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности, среди которых, в том числе, руководители изолятора и регионального управления ФСИН.
Материалы проверки направлены в следственные органы, отмечает ФАН.
Как писал «Ридус», сообщения о специальных камерах, в которых избивают и пытают арестантов, было опубликовано правозащитным порталом gulagu. net со ссылкой на «источник в управлении ФСИН». Также было опубликовано видео.
Автор портала утверждает, что в «Крестах-2» действуют три так называемые пресс-хаты. Попавших в эти камеры заключенных избивают и подвергают другим издевательствам, чтобы добиться от них показаний и явок с повинной, а то и вовсе оговоров или самооговоров.
Позже проверка петербургского следственного изолятора «Кресты-2» вскрыла множество нарушений режима со стороны его сотрудников.
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