Трех сотрудников «Крестов-2» уволили после проверки видео с избиением

Трех сотрудников петербургского следственного изолятора «Кресты-2» уволили после проверки, сообщает пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Кроме того, 20 работников СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности, среди которых, в том числе, руководители изолятора и регионального управления ФСИН.

Материалы проверки направлены в следственные органы, отмечает ФАН.

Как писал «Ридус», сообщения о специальных камерах, в которых избивают и пытают арестантов, было опубликовано правозащитным порталом gulagu. net со ссылкой на «источник в управлении ФСИН». Также было опубликовано видео.

Автор портала утверждает, что в «Крестах-2» действуют три так называемые пресс-хаты. Попавших в эти камеры заключенных избивают и подвергают другим издевательствам, чтобы добиться от них показаний и явок с повинной, а то и вовсе оговоров или самооговоров.

Позже проверка петербургского следственного изолятора «Кресты-2» вскрыла множество нарушений режима со стороны его сотрудников.