найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

108380

Трех сотрудников «Крестов-2» уволили после проверки видео с избиением

Small default
© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

Трех сотрудников петербургского следственного изолятора «Кресты-2» уволили после проверки, сообщает пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Кроме того, 20 работников СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности, среди которых, в том числе, руководители изолятора и регионального управления ФСИН.

Материалы проверки направлены в следственные органы, отмечает ФАН.

Как писал «Ридус», сообщения о специальных камерах, в которых избивают и пытают арестантов, было опубликовано правозащитным порталом gulagu. net со ссылкой на «источник в управлении ФСИН». Также было опубликовано видео.

Автор портала утверждает, что в «Крестах-2» действуют три так называемые пресс-хаты. Попавших в эти камеры заключенных избивают и подвергают другим издевательствам, чтобы добиться от них показаний и явок с повинной, а то и вовсе оговоров или самооговоров.

Позже проверка петербургского следственного изолятора «Кресты-2» вскрыла множество нарушений режима со стороны его сотрудников.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
-204144читать позжечитаю позже
Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
108028читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

605929читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

308861читать позжечитаю позже