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Хирурги удалили у москвички 25-килограммовую опухоль

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© pixabay.com

© pixabay.com

В московской городской клинической больнице (ГКБ) № 29 им. Н. Э. Баумана медики удалили у пациентки гигантскую опухоль, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

У 59-летней женщины была обнаружена опухоль яичника, вес которой достиг 25 килограммов.

По данным ведомства, женщина жаловалась на сильные боли, не могла лежать, дышала с трудом, в связи с чем вызвала скорую помощь.

В клинике медики стабилизировали ее состояние, а приступив к обследованию, были поражены

После успешно проведенной операции врачи больницы планируют отправить заявку в Книгу рекордов России.

Как ранее писал «Ридус», онколог назвала признаки рака, по которым болезнь можно выявить на ранней стадии.

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