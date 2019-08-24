6 вопросов дрессировщице о гепардах, укротителях и змеях в квартире

Мы продолжаем нашу рубрику об интересных людях и их профессиях, и на этот раз «Ридус» пообщался с единственной в мире дрессировщицей гепардов, членом Союза цирковых деятелей России Дарьей Костюк.

Дрессировщица рассказала, как расти в семье циркачей, чем гепарды отличаются от других диких животных, а также о том, как защитить цирковых зверей от насилия.

Встреча происходила в рамках лектория «Тактики и Практики», где ведущими выступили основательница проекта Даша Богачкина и экс-ведущая «Детской Новой Волны» Софья Лапшакова.

Дрессировка — это как воспитание детей

Как и многие цирковые артисты, Дарья начинала с традиционных цирковых искусств: джигитовки (скачка на лошади, во время которой выполняются трюки) и воздушной гимнастики, но все-таки основным направлением своей деятельности девушка выбрала дрессировку диких животных.

Я и по сей день могу выполнять различные цирковые трюки, но дрессировка мне ближе. Там я контактирую с живыми существами, а не с пластмассовыми реквизитами. Каждый выбирает то, что ему по душе. Работа с животными в цирке — это особая психология. Если у воздушных гимнастов есть какой-то предел, возможности человеческого тела не безграничны, то при работе с животными эти рамки стираются, ведь каждый зверь особенный, к нему нужно найти свой подход, — рассказала Дарья.

Во время лекции Дарья Костюк рассказала, что является единственной в мире дрессировщицей гепардов. Несмотря на то, что дрессировщица работала и с другими животными, например, медведями, лошадьми, обезьянами, гепарды запали ей сердце больше всех.

Гепарды — это хищники, но, как и все кошки, очень хитры, непостоянны и своенравны. Дарья видит в этом свои плюсы, так как с такими животными можно придумать разные трюки и номера.

Дрессировщица или укротительница

Во время беседы девушка не раз упоминала, что дрессировка и укрощение — это две совершенно разные вещи, но многие люди, далекие от мира цирка, часто принимают их за одно и тоже.

Укрощение — это подавление естественных рефлексов, доминирование. Всем известен образ укротительницы в высоких сапогах и с хлыстом, которая на площади валит с ног медведя. Да, это было, но сейчас общество стало более гуманным, и мы уходим от таких занятий с животными, — пояснила Дарья Костюк.

Во время дрессуры специалисты не подавляют животное, а наоборот помогают ему раскрыть свой талант. Укрощение — это игра с природой, нельзя укротить льва или медведя.

Настоящий дрессировщик должен сразу понимать, подходит ли животное для цирка. Многие звери не предназначены для сцены: их пугает яркий свет, громкая музыка, люди. Пока такие звери не привыкли к дрессировщику, лучше их пристроить в добрые руки, считает Дарья.

Стереотипы о гепардах и все ли законно в цирке

Многие наши представления о гепардах складываются еще из детских энциклопедий. Синоним к слову гепард — быстрый, и это так, уточняет дрессировщица, но многие ошибочно считают этих животных подлыми и злыми. Наоборот, гепарды очень обидчивые и робкие натуры.

Во многих цирках вы не увидите гепардов, так как эти животные очень сложны в дрессировке. Львы, как правило, быстро запоминают трюки, и будут годами помнить технику, а вот гепарды в этом плане непостоянны.

Сложность содержания гепардов состоит еще и в том, что им нужно помещение, максимально приближенное к естественной среде. Вообще, мы уже не используем маленькие и тесные клетки, так как это пережитки прошлого, а помещаем животных в большие вольеры, — сообщила дрессировщица гепардов.

Помимо того, что Дарья сама использует безопасные методы дрессировки и содержания животных, она активно выступает за поддержку 498 федерального закона «Об ответственном обращении с животными». По словам девушки, сейчас государство активно борется с браконьерами и следит за условиями содержания животных вне воли.

Зоозащитница считает, что цирки могут быть безопасными как для зрителей, так и для самих животных, если ко всему подходить с ответственностью и любовью.

Я очень самокритичный человек, поэтому люблю порядок во всех делах, в том числе и в цирке. К сожалению, есть организации, которые не по праву называют себя цирком и порочат это искусство. Также есть люди, которые из-за веяния моды заводят себе диких животных в качестве домашних, а потом, когда милые котята превращаются в хищников, не знают что с ними делать. Держать дома таких животных незаконно - в МЧС не позвонишь, поэтому их или подбрасывают в цирки или просто выбрасывают на улицу, — рассказала девушка.

С браконьерами и любителями держать дома питонов и львят сейчас активно борются как общественные организации, так и правительство.