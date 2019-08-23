Российские студенты стали призерами чемпионата по робототехнике в Корее
- 23 августа 2019, 11:45
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда российских школьников из МФТИ «Старкит» заняла третье место в дисциплинах «Спринт» и «Забег с препятствиями» на мировом чемпионате по робототехнике FIRA 2019.
Для конкурса ребята создали робота-гуманоида, который самостоятельно смог выполнить несколько задач, в том числе и полосу препятствий.
Соревнования робототехники проходили с 11 по 16 августа в Южной Корее, в городе Чханвон. В команду МФТИ вошли Владимир Литвиненко, Илья Рякин, Илья Осокин, Артем Лукоянов и капитан Иван Хохлов.
Студенты рассказали, что для подготовки к конкурсу они обучили робота самостоятельно ориентироваться в пространстве, чтобы он мог добраться до финишной прямой без управления оператором.
В соревновании «Забег с препятствиями» робот должен добраться до финиша по маршруту, включающему различные стенки и ямы, которые необходимо обходить. Команде из МФТИ удалось занять призовые места в обеих дисциплинах.
Перед конкурсом нам пришлось доработать программное обеспечение, а также улучшить конфигурацию робота. Чтобы перейти в другую категорию, мы увеличили размеры робота. Это новый и перспективный для нас уровень — чем больше робот, тем сложнее им управлять, — рассказали учащиеся.
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