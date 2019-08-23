Российские студенты стали призерами чемпионата по робототехнике в Корее

Команда российских школьников из МФТИ «Старкит» заняла третье место в дисциплинах «Спринт» и «Забег с препятствиями» на мировом чемпионате по робототехнике FIRA 2019.

Для конкурса ребята создали робота-гуманоида, который самостоятельно смог выполнить несколько задач, в том числе и полосу препятствий.

Соревнования робототехники проходили с 11 по 16 августа в Южной Корее, в городе Чханвон. В команду МФТИ вошли Владимир Литвиненко, Илья Рякин, Илья Осокин, Артем Лукоянов и капитан Иван Хохлов.

Студенты рассказали, что для подготовки к конкурсу они обучили робота самостоятельно ориентироваться в пространстве, чтобы он мог добраться до финишной прямой без управления оператором.

В соревновании «Забег с препятствиями» робот должен добраться до финиша по маршруту, включающему различные стенки и ямы, которые необходимо обходить. Команде из МФТИ удалось занять призовые места в обеих дисциплинах.

