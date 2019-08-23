найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

-208056

Российские студенты стали призерами чемпионата по робототехнике в Корее

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда российских школьников из МФТИ «Старкит» заняла третье место в дисциплинах «Спринт» и «Забег с препятствиями» на мировом чемпионате по робототехнике FIRA 2019.

Для конкурса ребята создали робота-гуманоида, который самостоятельно смог выполнить несколько задач, в том числе и полосу препятствий.

Соревнования робототехники проходили с 11 по 16 августа в Южной Корее, в городе Чханвон. В команду МФТИ вошли Владимир Литвиненко, Илья Рякин, Илья Осокин, Артем Лукоянов и капитан Иван Хохлов.

Студенты рассказали, что для подготовки к конкурсу они обучили робота самостоятельно ориентироваться в пространстве, чтобы он мог добраться до финишной прямой без управления оператором.

В соревновании «Забег с препятствиями» робот должен добраться до финиша по маршруту, включающему различные стенки и ямы, которые необходимо обходить. Команде из МФТИ удалось занять призовые места в обеих дисциплинах.

Перед конкурсом нам пришлось доработать программное обеспечение, а также улучшить конфигурацию робота. Чтобы перейти в другую категорию, мы увеличили размеры робота. Это новый и перспективный для нас уровень — чем больше робот, тем сложнее им управлять, — рассказали учащиеся.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
103141читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
133422723читать позжечитаю позже

главное


Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

166041636читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия20 августа

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

305507читать позжечитаю позже