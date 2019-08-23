Девушка поймала букет на свадьбе, и реакция её парня бесценна

В интернете смеются над коротким роликом с одной свадьбы. Невеста бросила букет, его поймала девушка, которая, согласно старинному поверью, следующая выйдет замуж. Камера выхватила лицо бойфренда счастливицы, по глазам которого было понятно, что он в ужасе от такой перспективы. Интернет-пользователей страшно развеселила реакция парня, его застывшая улыбка и то отчаяние, с которым он отрицательно покачал головой, заметив, что его снимают.

Смешной видеоролик стал популярным на портале Reddit и собрал там 112 тысяч лайков и свыше полутора тысяч комментариев, в которых юзеры сочувствуют бедняге:

Работа камеры 10/10!

Он уехал, как только она увидела эту запись.

Он уже мёртв внутри.

Покойся с миром, бро!

Девушке лучше узнать это сейчас, пока она не потратила на него ещё больше времени.

Она: „Милый, смотри, мы следующие!“ Он: „Неужели? Ты с кем-нибудь познакомилась?“

Можно ли быть ещё менее восторженным, чем этот парень?

Он напоминает Чендлера из „Друзей“.

…и здесь мы видим естественный конец человеческих отношений. Обратите внимание на отчётливые движения головы мужчины из стороны в сторону и опущенный угол рта, указывающие на его незаинтересованность в женщине как в спутнице жизни.

Он идиот. Она была лучшим центральным игроком на корте. Посмотрите на эту игру с отскоком.

Похоже, ей придётся сделать ещё один отскок.

А вы ловили букет на свадьбе? А ваша девушка?

Ранее «Ридус» рассказывал о влюблённом парне, который сделал предложение своей девушке, выложив сердце из 25 iPhone X.

Другой чудак, желая удивить свою невесту, подарил ей на помолвку гигантский камень весом 33 тонны. Он потратил на диковинный булыжник, вроде бы метеорит, 1 миллион юаней — все деньги, которые откладывал на квартиру.

А ещё мы писали, как мотоциклист инсценировал аварию и свою смерть ради женитьбы на возлюбленной.