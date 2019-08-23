Кличко сравнил себя с мэром Севастополя

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем особом статусе и полномочиях, сославшись на украинское законодательство о Киеве и Севастополе.

Тем самым находящийся в конфликте с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Кличко ответил его администрации, которая пытается ограничить полномочия мэра столицы.

«В том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть и рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть», — цитирует Кличко ФАН.

В конце июля администрация Владимира Зеленского предложила правительству уволить с поста градоначальника Кличко, к которому возникли претензии у Государственного бюро расследований. По информации украинских СМИ, Кличко подозревают в земельных махинациях. Сам он категорически отвергает эти подозрения, называя сведения об уголовном деле «раздутой чушью».

Тем не менее, текущий состав кабинета министров Украины отказался рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева. Возможно, у Зеленского получится уволить Кличко после того, как он начнет контролировать украинское правительство через лояльное себе большинство в Верховной Раде.

Напомним, Севастополь является городом федерального значения в составе Российской Федерации. В 2014 году за воссоединение с Россией проголосовало 95,6 процента жителей Севастополя.