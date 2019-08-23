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Агентство Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП России

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в своем обновленном отчете Global Macro Outlook пересмотрело прогноз роста российского ВВП в 2019 году в сторону снижения — с 1,6% до 1,2%.

При этом прогноз на 2020 год по росту ВВП России остался на прежнем уровне в 1,5%.

Также аналитики оценили темпы российской инфляции. Согласно прогнозу Moody’s, в 2019 году она составит 4,6%, а в 2020 году — 4%.

В середине июля Международный валютный фонд также ухудшил прогноз по российской экономике на 2019 год — в третий раз за последние девять месяцев. Если в октябре 2018 года экономисты МВФ предсказывали рост на 1,8%, в январе 2019 года — на 1,6%, а в мае — на 1,4%, то последние расчеты фонда по итогам консультаций с российскими чиновниками составляют уже 1,2%.

Как сообщал «Ридус», реальные доходы россиян в 2019 году продолжают падать при номинальном росте среднемесячной зарплаты. По данным Росстата, во втором квартале текущего года они просели на 0,2%. Ведомство также пересмотрело в худшую сторону оценку показателя за январь — март: с минус 2,3% до минус 2,5%. В совокупности за первые шесть месяцев доходы жителей РФ потеряли 1,3% в годовом выражении. Фактически финансовое благополучие россиян ухудшается шестой год подряд.

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