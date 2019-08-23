Россия поставила рекорд по числу долгожителей

Новый рекорд по числу долгожителей зафиксирован в России. На 1 января 2019 года 20 582 гражданина страны дожили до 100 и более лет. Это — почти на 17% больше прошлогоднего числа россиян столь почтенного возраста.

По данным Росстата, количество людей, перешагнувших 100-летний рубеж, уверенно растет восемь лет подряд. За это время их число практически утроилось. Как пишет газета «Известия», большинство долгожителей — женщины. В 2019 году их насчитывалось 14 687 человек — более 70%.

Увеличение числа долгожителей в России можно объяснить не только улучшением условий жизни, но и более совершенными методиками подсчета, считают эксперты. По словам заместителя заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина, именно после переписи населения в 2011 году стала отмечаться подобная тенденция. Это масштабное мероприятие позволило оперировать более точными данными.

Одновременно в России понижается средний возраст, в котором женщины становятся мамами. Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка.