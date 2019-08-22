Дагестанский чиновник «состарился» на 34 года ради пенсии

В Дагестане 30-летний госслужащий сделал себе поддельные паспорт и трудовую книжку, чтобы получать пенсию по старости.

Прокуратура Левашинского района установила, что внезапно «состарившийся» мужчина работал заместителем главы муниципального образования «село Кулецма» и сумел получить в местном УФМС паспорт, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения, с завышением возраста на 34 года.

Также он приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985—1996 годах работал в колхозе. Затем с этими документами он обратился в районное отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о назначении трудовой пенсии по старости.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры, с марта 2018 по июль 2019 года, госсулжащий незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 155 тысяч рублей. Против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении должностных лиц из Пенсионного Фонда и ОУФМС — о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.



В прошлом году похожий случай произошел в Воронежской области: там сотрудница Пенсионного фонда, воспользовавшись служебным положением, оформила своему отцу по поддельным документам повышенную пенсию. Выплаты составляли примерно 145 тысяч рублей в месяц. Всего в период с 2015 по 2017 год ее родственник получил 3,5 миллиона рублей.