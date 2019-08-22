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Тест: Выберите солнце и узнайте секретную особенность своего характера

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

С самого начала истории солнце притягивало к себе внимание всего человечества. Наша звезда стала центром религиозных и культурных верований множества цивилизаций, в которых она считалась поставщиком жизни, тепла и благополучия. Всё так и есть, и помимо физического здоровья, солнце также влияет и на психику человека. Мы создали для вас тест, в котором выбранное вами солнце расскажет кое-что интересное об особенностях вашего характера. Не раздумывайте слишком долго, выбирайте интуитивно!

Какое солнце вы выбрали? Что думаете о получившемся результате? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!

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