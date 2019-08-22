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Как в регионах России отмечают День флага: фоторепортаж

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Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Национальному триколору в этом году исполнилось 350 лет.

Впервые трехцветное знамя было поднято на военном корабле «Орел», построенном по указу царя Алексея Михайловича в 1669 году. После триколор долгое время использовался как торговый флаг. Государственным флагом он стал 22 августа 1991 года, когда члены Верховного Совета РСФСР приняли соответствующее постановление.

В столице Приморского края Владивостоке празднование Дня флага продлится до 24 августа. В течение трех дней в парках и скверах города будут выступать местные творческие коллективы, а 23 августа, все желающие смогут присоединиться к праздничному забегу по тропе здоровья вдоль бухты Федорова.

© primorsky.ru

© primorsky.ru

В Якутске прошёл флешмоб #МойФлаг. В ней могли поучаствовать все желающие. Для этого нужно было сделать фото на фоне флага России и разместить его в социальных сетях с хэштегом #МойФлаг.

© sakhapress.ru

В Новосибирске День флага решили отметить автопробегом. В нем приняли участие около тысячи человек, представляющих различные патриотические движения.

© vk.com

© vk.com

Участники автопробега должны будут проехать по маршруту Новосибирск — Ордынское — Кочки — Карасук — Купино — Татарск — Чаны — Новосибирск. Обратно они вернутся только 25 августа. На всем протяжении маршрута автолюбителей будут ждать концерты, тематические площадки и другие праздничные мероприятия, передает издание «1НСК».

Необычным выдалось празднование Дня флага в Красноярском крае. Несколько человек в честь праздника устроили заплыв в холодной воде местного водохранилища.

© facebook

В заплыве приняли участие чемпионы и рекордсмены мира по плаванию в ледяной воде, мастера спорта: Николай Петшак, Дмитрий Похабов, Ярослав Даценко, Марина Смагина, Аркадий Фогель, Екатерина Хартанович, Владимир Федоров, Ирина Чясовских, Андрей Мельников. Обслуживали команду врач Татьяна Фогель и повар Елена Находкина., сообщает «АиФ».

За три дня они преодолели 180 километров. Спортсмены плыли, сменяя друг друга каждые полчаса. В целях безопасности пловцов сопровождал катер МЧС.

В Тюмени в День флага открыли мемориал защитнику Брестской крепости, Герою СССР Андрею Кижеватову. Монумент находится на территории центра «Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова».

© t-l.ru

Также в честь праздника в Тюмени украсят площадь у ДК «Водник» ромашками, васильками и гвоздиками. В результате должен будет получиться российский триколор, созданный из живых цветов.

В Ульяновске в День флага прошло шествие с 50-метровым триколором. В нем принимали участие члены молодежных и общественных организаций, волонтеры, представители «Юнармии» и почетные граждане города.

В Ростове-на-Дону в День флага проходят флешмобы, концерты, выставки, творческие мастерские, конкурсы рисунков и мастер-классы. А еще в честь праздника правительство области и движение «Волонтеры Победы» организовали акцию «Российская ленточка». В рамках этой акции добровольцы будут в течение трех дней дарить прохожим на улицах ленточки цветов российского триколора.

© vk.com

В Севастополе прошла церемония торжественного выноса триколора «Флаг моего государства». Это знамя хранится в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике. Размеры полотнища составляют 52 метра в длину и 12 метров в ширину.

Похожая акция прошла в Симферополе. Более сотни волонтеров развернули огромное трехцветное полотнище перед зданием правительства Крыма.

А еще государственный флаг России установили на вершине самой высокой горы Крыма — Ай-Петри.

В Орле в честь Дня флага состоялся праздничный митинг. С праздником жителей города поздравили мэр города Василий Новиков и председатель областного совета депутатов Леонид Музалевский.

В Тамбове День флага отметили торжественным маршем на площади Музыки. В нем приняла участие рота почетного караула военнослужащих территориального гарнизона. Еще здесь проведут церемонию вручения наград за значительный вклад в развитие наставничества.

В Санкт-Петербурге в День флага пройдет плац-концерт военнослужащих ЗВО, а завершится все праздничным салютом. В 22:00 небо над Петропавловской крепостью озарят около трех тысяч фейерверков.

Кроме того, сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов открыл обновленный Пионерский парк.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на открытии парка.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на открытии парка.

© vk.com

© vk.com

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