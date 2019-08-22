Как в регионах России отмечают День флага: фоторепортаж

Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Национальному триколору в этом году исполнилось 350 лет.

Впервые трехцветное знамя было поднято на военном корабле «Орел», построенном по указу царя Алексея Михайловича в 1669 году. После триколор долгое время использовался как торговый флаг. Государственным флагом он стал 22 августа 1991 года, когда члены Верховного Совета РСФСР приняли соответствующее постановление.

В столице Приморского края Владивостоке празднование Дня флага продлится до 24 августа. В течение трех дней в парках и скверах города будут выступать местные творческие коллективы, а 23 августа, все желающие смогут присоединиться к праздничному забегу по тропе здоровья вдоль бухты Федорова.

В Якутске прошёл флешмоб #МойФлаг. В ней могли поучаствовать все желающие. Для этого нужно было сделать фото на фоне флага России и разместить его в социальных сетях с хэштегом #МойФлаг.

В Новосибирске День флага решили отметить автопробегом. В нем приняли участие около тысячи человек, представляющих различные патриотические движения.

Участники автопробега должны будут проехать по маршруту Новосибирск — Ордынское — Кочки — Карасук — Купино — Татарск — Чаны — Новосибирск. Обратно они вернутся только 25 августа. На всем протяжении маршрута автолюбителей будут ждать концерты, тематические площадки и другие праздничные мероприятия, передает издание «1НСК».

Необычным выдалось празднование Дня флага в Красноярском крае. Несколько человек в честь праздника устроили заплыв в холодной воде местного водохранилища.

В заплыве приняли участие чемпионы и рекордсмены мира по плаванию в ледяной воде, мастера спорта: Николай Петшак, Дмитрий Похабов, Ярослав Даценко, Марина Смагина, Аркадий Фогель, Екатерина Хартанович, Владимир Федоров, Ирина Чясовских, Андрей Мельников. Обслуживали команду врач Татьяна Фогель и повар Елена Находкина., сообщает «АиФ».

За три дня они преодолели 180 километров. Спортсмены плыли, сменяя друг друга каждые полчаса. В целях безопасности пловцов сопровождал катер МЧС.

В Тюмени в День флага открыли мемориал защитнику Брестской крепости, Герою СССР Андрею Кижеватову. Монумент находится на территории центра «Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова».

Также в честь праздника в Тюмени украсят площадь у ДК «Водник» ромашками, васильками и гвоздиками. В результате должен будет получиться российский триколор, созданный из живых цветов.

В Ульяновске в День флага прошло шествие с 50-метровым триколором. В нем принимали участие члены молодежных и общественных организаций, волонтеры, представители «Юнармии» и почетные граждане города.

В Ростове-на-Дону в День флага проходят флешмобы, концерты, выставки, творческие мастерские, конкурсы рисунков и мастер-классы. А еще в честь праздника правительство области и движение «Волонтеры Победы» организовали акцию «Российская ленточка». В рамках этой акции добровольцы будут в течение трех дней дарить прохожим на улицах ленточки цветов российского триколора.

В Севастополе прошла церемония торжественного выноса триколора «Флаг моего государства». Это знамя хранится в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике. Размеры полотнища составляют 52 метра в длину и 12 метров в ширину.

Похожая акция прошла в Симферополе. Более сотни волонтеров развернули огромное трехцветное полотнище перед зданием правительства Крыма.

А еще государственный флаг России установили на вершине самой высокой горы Крыма — Ай-Петри.

В Орле в честь Дня флага состоялся праздничный митинг. С праздником жителей города поздравили мэр города Василий Новиков и председатель областного совета депутатов Леонид Музалевский.

В Тамбове День флага отметили торжественным маршем на площади Музыки. В нем приняла участие рота почетного караула военнослужащих территориального гарнизона. Еще здесь проведут церемонию вручения наград за значительный вклад в развитие наставничества.

В Санкт-Петербурге в День флага пройдет плац-концерт военнослужащих ЗВО, а завершится все праздничным салютом. В 22:00 небо над Петропавловской крепостью озарят около трех тысяч фейерверков.

Кроме того, сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов открыл обновленный Пионерский парк.