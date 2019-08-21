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Тест: Какой у вас интеллект?

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Этот хитрый психологический тест может рассказать о вас много интересного. Вам нужно выбрать одну верёвку, которая кажется вам длиннее других. Не беспокойтесь, здесь нет правильного ответа, просто доверьтесь своему инстинкту. Ваш выбор расскажет о вашем интеллекте, а также о личностных качествах. Поехали!  

Согласны с результатом? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!

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