Тест: Какой у вас интеллект?

Этот хитрый психологический тест может рассказать о вас много интересного. Вам нужно выбрать одну верёвку, которая кажется вам длиннее других. Не беспокойтесь, здесь нет правильного ответа, просто доверьтесь своему инстинкту. Ваш выбор расскажет о вашем интеллекте, а также о личностных качествах. Поехали!

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