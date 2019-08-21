Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как смартфоны влияют на наш мозг. В качестве испытуемых специалисты выбрали студентов, так как именно эта категория людей чаще всего пользуется мобильными телефонами.

Многие участники рассказали, что смартфоны им нужны, чтобы расслабиться и разгрузить голову после тяжелого учебного дня.

Но оказалось, что использование мобильного телефона с этой целью вовсе не помогает нашему мозгу отдохнуть.

Авторы исследования пояснили, что телефон в большинстве случаев связан с работой и нагрузкой нашего мозга: просмотр видео, чтение сообщений — все это оказывает на него влияние.

Для проведения испытания ученые пригласили 414 студентов колледжа, которых попросили разгадать 20 загадок. В перерыве между задачами участникам предложили выбрать, как они хотят провести мини-отдых: за компьютером, за листом бумаги или же уткнувшись в смартфон.

Также были и те (примерно ¼ участников), кто предпочел вообще не отдыхать между задачами.

Оказалось, что студенты, которые проводили перерыв с телефоном, не отдыхали, а, наоборот, испытывали умственное истощение. Они разгадали меньше всех загадок и справились с заданиями на 22% хуже, чем те, кто выбрал другой способ отдыха.

Их результаты были схожи с теми участниками, кто предпочел вообще не отдыхать. Эксперимент показал, что в перерыве между умственной деятельностью обязательно нужен отдых, но не в смартфоне, — пояснили авторы работы.

Многие думают, что использование смартфона — это отдых, но они глубоко заблуждаются. Гаджеты отвлекают нас, и потом мы не можем снова сфокусироваться на рабочих задачах.