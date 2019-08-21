10+ самых нелепых примеров дизайна ванной комнаты, которые рассмешат вас

Дизайнеры и инженеры не устают удивлять публику своими изобретениями. И если одни руководствуются правилом «семь раз отмерь, один раз отрежь», то другие отчаянно импровизируют и создают порой чудовищные вещи. В этот раз мы собрали для вас самые нелепые дизайнерские решения ванных комнат от мастеров, которые явно дали маху. И, поверьте, тут есть чему удивляться и над чем смеяться.

1. «Я, конечно, хотел квартиру с ванной, но я не это имел в виду»

2. «Какая ужасная роскошь»

3. «Надеюсь, дизайнер такого сооружения будет вынужден сам пользоваться этим унитазом»

4. «Хочу сообщить, что стандартные краны — это не так уж и плохо!»

5. «Комбо: ванная и спальня вместе»

6. «Забронировали отель в Орландо, и нам дали этот номер — без перегородок между ванной, душем и кроватью. Я путешествую с дочерью-подростком…»

7. «Ручки в ванной моего друга. Просто что это?!»

8. «Моя мама отремонтировала гостевую ванную, пока меня не было в городе. Она хотела, чтобы насадка для душа была достаточно высоко, тогда высоким людям не придется нагибаться или отклоняться назад. По возвращении я обнаружил душевую колонку, которая стреляет водой прямо на противоположную стену»

9. «Я на самом деле потерял дар речи, увидев это. В какой ситуации такое может понадобиться?!»

10. «У человечества нет надежды. Теперь я это точно знаю»

11. «Кран в этой ванной чертовски нефункционален»

12. «Душ в новой ванной моих бабушки и дедушки очень хорош, за исключением одной небольшой проблемы…»

13. «Я всегда хотел принять ванну во время завтрака»

14. «Электрический душ для всех желающих!»

15. «Это душ в номере»

16. «Печь в ванной? Легко!»

17. «Свекровь наконец-то закончила делать ванну!»

18. «Хочешь заняться сексом? Сначала надо перелезть через ванну»

19. «Занавеска для душа»

20. «Ванная — это лава»

А у вас стандартная ванная комната? Или вы тоже любите эпатировать людей?