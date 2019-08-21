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Как неандертальцы делали клей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Ridus

© Ridus

Международная команда исследователей из Германии и США провела эксперимент, в ходе которого удалось выяснить, как неандертальцы получали клей.

Известно, что для изготовления орудий труда древние люди использовали клей, но как именно они получали липкое вещество, до недавнего времени было непонятно.

Как правило, неандертальцы использовали клей, изготовленный из бересты. Считается, что для этого нужно накаливать материал в закрытой емкости, куда нет доступа кислорода. Нам захотелось узнать, способны ли были неандертальцы применить такую технологию, — пояснили исследователи.

В процессе экспериментов оказалось, что неандертальцы придумали способ гораздо проще, который не требует герметичной печи.

Для получения клея неандертальцы брали березовую кору и жгли ее рядом с емкостью с прямой стенкой. Береста плавилась и приклеивалась к стенке, после чего ее можно было оттуда соскребать и использовать для изготовления инструментов.

В качестве стенки древние люди могли использовать, например, речную гальку. Ее просто добыть и невозможно поджечь.

Липкое смолообразное вещество, оседающее на камнях, вполне может выполнять функцию клея, тем более что его состав сходен с археологическим материалом. Наш эксперимент показал, что для получения клея неандертальцам требовалось около трех часов, рассказали авторы работы.

Смолой древние люди скрепляли наконечник с палкой, чтобы получилось копье, или использовали для получения бытовых инструментов.

Чтобы оценить прочность таких инструментов, ученые испытали их с помощью робота. Он 170 раз пытался выдернуть из расщепленной ветки вклеенный туда осколок камня, воздействуя на него со строго определенной силой, но не смог.

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