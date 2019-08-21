В Китае занялись клонированием домашних кошек

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company рассказала о появлении на свет клонированного котенка по кличке Чеснок. Он стал первым котом, которого успешно клонировали в КНР.

Компания не планирует останавливаться только на Чесноке, и в будущем Sinogene Biotechnology Company займется клонированием кошек и других животных, например лошадей и почтовых голубей.

Эта технология поможет многим из нас. Если заранее взять клетки у питомца, то после его смерти можно сделать клонирование. Это позволит перенести воспоминания и характерные черты „оригинального“ животного его клону, — пояснили генетики.

Ученые рассказали, что для клонирования животных нужно произвести культивирование эмбриона из клетки животного перед имплантацией в матку суррогатной матери. Весь процесс от взятия клеток до рождения занимает около двух месяцев.

Первым животным, которое удалось клонировать в китайской клинике, стал котенок Чеснок. Он и кошка, у которой изъяли клетки для клонирования, внешне абсолютно идентичны. Единственное, в чем они различаются, — характер.

Генетики пояснили, что, несмотря на внешнюю схожесть, характеры и поведение двух животных могут быть разными. Многолетние опыты на крысах и других животных показывают, что клонирование никак не влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Клонированный котенок по кличке Чеснок

Руководитель компании Чжао Цзяньпинь рассказал, что несколько владельцев кошек уже забронировали такую услугу на случай смерти своих любимцев. Кстати, Sinogene Biotechnology Company умеет клонировать не только кошек, но и собак.



В прошлом году мы рассказывали о клонированной собаке по кличке Лун Лун. В силу особенностей физиологии (специфика полового цикла, малое количество яйцеклеток) собаки считаются наиболее сложными для клонирования млекопитающими.

Клонирование собак стоит немного дороже — 54 тысячи долларов (3 575 070 рублей), а копия вашей кошки обойдется в 35 тысяч долларов (2 317 175 рублей).