В Китае занялись клонированием домашних кошек
- 21 августа 2019, 11:37
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Китайская компания Sinogene Biotechnology Company рассказала о появлении на свет клонированного котенка по кличке Чеснок. Он стал первым котом, которого успешно клонировали в КНР.
Компания не планирует останавливаться только на Чесноке, и в будущем Sinogene Biotechnology Company займется клонированием кошек и других животных, например лошадей и почтовых голубей.
Эта технология поможет многим из нас. Если заранее взять клетки у питомца, то после его смерти можно сделать клонирование. Это позволит перенести воспоминания и характерные черты „оригинального“ животного его клону, — пояснили генетики.
Ученые рассказали, что для клонирования животных нужно произвести культивирование эмбриона из клетки животного перед имплантацией в матку суррогатной матери. Весь процесс от взятия клеток до рождения занимает около двух месяцев.
Первым животным, которое удалось клонировать в китайской клинике, стал котенок Чеснок. Он и кошка, у которой изъяли клетки для клонирования, внешне абсолютно идентичны. Единственное, в чем они различаются, — характер.
Генетики пояснили, что, несмотря на внешнюю схожесть, характеры и поведение двух животных могут быть разными. Многолетние опыты на крысах и других животных показывают, что клонирование никак не влияет на здоровье и продолжительность жизни.
Руководитель компании Чжао Цзяньпинь рассказал, что несколько владельцев кошек уже забронировали такую услугу на случай смерти своих любимцев. Кстати, Sinogene Biotechnology Company умеет клонировать не только кошек, но и собак.
В прошлом году мы рассказывали о клонированной собаке по кличке Лун Лун. В силу особенностей физиологии (специфика полового цикла, малое количество яйцеклеток) собаки считаются наиболее сложными для клонирования млекопитающими.
Клонирование собак стоит немного дороже — 54 тысячи долларов (3 575 070 рублей), а копия вашей кошки обойдется в 35 тысяч долларов (2 317 175 рублей).
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