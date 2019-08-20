На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова, более всего известная современному поколению россиян по роли бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня», а пенсионерам — по главной роли в фильме режиссера Лео Арнштама «Софья Перовская».

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — сказано в сообщении на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

О дате, времени и месте прощания в театре сообщат дополнительно.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, в 1961 году снялась в фильме «А если это любовь?» режиссера Юлия Райзмана о подростковых взаимоотношениях. В том же фильме дебютировал Андрей Миронов. Затем Назарова получила роли в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериале «Бригада», многие годы отдала театру имени Ермоловой и Центральному детскому театру.

В 2001 году Александре Назаровой было присвоено звание народной артистки России.

Ранее «Ридус» рассказывал о смерти заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Корчагиной, которая тоже снималась в сериале «Моя прекрасная няня».