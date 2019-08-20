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СМИ назвали имя нового посла США в Москве

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Американские СМИ назвали первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана основным претендентом на место нового посла США в России.

«Ожидается, что президент Трамп назначит Джона Салливана, заместителя госсекретаря, следующим послом в России, заменив Джона Хантсмана-младшего в качестве своего представителя в Москве», — пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации США.

В Белом доме и Госдепартаменте эту информацию официально пока не подтвердили.

Как сообщал «Ридус», действующий глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой об отставке в начале августа. СМИ назвали дату замены послов — 3 октября 2019 года, и предположили, что Хантсман решил вновь побороться за пост губернатора штата Юта, который он уже занимал в 2005 — 2009 годах.

Журналисты заметили, что в последнее время посол Хантсман бойкотирует крупные общественные мероприятия в знак протеста против ареста гражданина США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Прежде чем Салливан прибудет в Москву, его кандидатуру должен утвердить Сенат. В Вашингтоне он известен как опытный юрист и чиновник федерального правительства, но не особенно опытный дипломат. К команде Дональда Трампа он присоединился в 2017 году уже после его победы на президентских выборах, а до этого работал в Минюсте, был юрисконсультом Пентагона и высокопоставленным сотрудником Министерства труда, но не при Обаме, а при администрации Джорджа Буша-младшего. В июле Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по стратегической стабильности.

Джону Салливану 59 лет, у него диплом юриста из престижного в США Брауновского университета (штат Род-Айленд), жена и трое детей. Он приходится племянником послу США в Иране Уильяму Салливану и сам много работал по иранскому направлению, с 2010 по 2016 год возглавляя специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

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