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Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Предсказывать будущее пытались во все времена — многочисленные гадалки, хироманты и другие волшебники. Есть даже наука футурология, изучающая возможности и вероятные расклады судьбы. А вот психологи считают, что секрет будущего заключён в подсознании самого человека. Мы создали для вас тест, который подскажет, что ждёт вас впереди, исходя из интерпретаций вашего подсознательного. Посмотрите на картинку и скажите, что бросилось вам в глаза первым делом. Долго не думайте, отвечайте интуитивно и узнаете, что приготовила для вас судьба!

Какой результат у вас получился? Согласны с ним?

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