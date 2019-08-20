Рейс Москва — Париж экстренно сел в Люксембурге из-за неисправности
- 20 августа 2019, 13:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Экстренную посадку совершил в Люксембурге летевший из Москвы в Париж самолет авиакомпании Air France, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника авиаперевозчика.
По его словам, экипаж в целях предосторожности принял решение о посадке из-за того, что сработало оповещение о неполадках с системой торможения.
Предположительно, это была ложная тревога, отметил собеседник агентства.
Он добавил, что без проблем совершивший посадку самолет после необходимой проверки в скором времени сможет продолжить полет.
Как сообщал «Ридус», в субботу, 17 августа, в аэропорту Хабаровска через час после взлета совершил экстренную посадку самолет местных маршрутов Л-410. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.
Войти через социальные сети: