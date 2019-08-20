Экстренную посадку совершил в Люксембурге летевший из Москвы в Париж самолет авиакомпании Air France, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника авиаперевозчика.

По его словам, экипаж в целях предосторожности принял решение о посадке из-за того, что сработало оповещение о неполадках с системой торможения.

Предположительно, это была ложная тревога, отметил собеседник агентства.

Он добавил, что без проблем совершивший посадку самолет после необходимой проверки в скором времени сможет продолжить полет.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 17 августа, в аэропорту Хабаровска через час после взлета совершил экстренную посадку самолет местных маршрутов Л-410. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.