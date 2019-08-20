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Рейс Москва — Париж экстренно сел в Люксембурге из-за неисправности

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© pixabay.com

© pixabay.com

Экстренную посадку совершил в Люксембурге летевший из Москвы в Париж самолет авиакомпании Air France, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника авиаперевозчика.

По его словам, экипаж в целях предосторожности принял решение о посадке из-за того, что сработало оповещение о неполадках с системой торможения.

Предположительно, это была ложная тревога, отметил собеседник агентства.

Он добавил, что без проблем совершивший посадку самолет после необходимой проверки в скором времени сможет продолжить полет.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 17 августа, в аэропорту Хабаровска через час после взлета совершил экстренную посадку самолет местных маршрутов Л-410. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.

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ФАС России оштрафовала телеканал CNN

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», являющуюся вещателем американского телеканала CNN в России.

Штраф за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала составил 200 тысяч рублей.

ФАС зафиксировала в эфире CNN ряд моментов, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи.

Отмечается, что уровень громкости в тех случаях достигал от 1,6 до 9,6 децибела при допустимых 1,5.

Согласно закону, при трансляции рекламы уровень громкости звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой передачи, сообщается на сайте ведомства.

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