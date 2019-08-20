Видео: когда люди попытались сделать эффектно, но потерпели фиаско

Бывает так, что человек хочет сделать что-то хорошо и желательно эффектно, покрасовавшись перед зрителями, однако погоня за славой частенько оборачивается полным провалом. В интернете стала популярной видеоподборка с такими героями, у которых то ли карма подкачала, то ли мироздание решило над ними посмеяться и наказать некоторых за откровенную глупость. И жалко их, но и не смеяться просто невозможно!

Когда всё идёт хорошо

Видео стало вирусным на портале Reddit и собрало там почти 30 тысяч лайков и 450 комментариев, в которых интернет-пользователи узнают себя в героях ролика, смеются над их глупостью и сочувствуют самым невезучим.

Больше всего жаль снеговика!

Парень с мячом в песке лучше всех выкрутился, этот кувырок был хорош.

Чувак, играющий в гольф на льду, здорово рассмешил меня)

Я хохотал, глядя, как парень запутался в ремнях и барахтается в них на заднем фоне. Хоть это явная инсценировка.

У меня была такая же сковорода, как у парня в ролике, и со мной случилось то же самое. Заявляю, что это чертовски отстойно — овощи и масло повсюду. Не покупайте самую дешевую посуду, дети!

Удивительно и весело. Так много неудач в таком маленьком клипе.

Дама, пересекающая крошечный ручей, была прекрасна.

Забавный факт: всё это произошло в понедельник!

Удивительно, что люди — самая продвинутая форма жизни на этой планете.

А у вас случались настолько неудачные дни? Поделитесь с нами в комментариях!

