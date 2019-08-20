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Видео: когда люди попытались сделать эффектно, но потерпели фиаско

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Бывает так, что человек хочет сделать что-то хорошо и желательно эффектно, покрасовавшись перед зрителями, однако погоня за славой частенько оборачивается полным провалом. В интернете стала популярной видеоподборка с такими героями, у которых то ли карма подкачала, то ли мироздание решило над ними посмеяться и наказать некоторых за откровенную глупость. И жалко их, но и не смеяться просто невозможно!

Когда всё идёт хорошо
When everything goes well from r/funny

Видео стало вирусным на портале Reddit и собрало там почти 30 тысяч лайков и 450 комментариев, в которых интернет-пользователи узнают себя в героях ролика, смеются над их глупостью и сочувствуют самым невезучим.

Больше всего жаль снеговика!
Парень с мячом в песке лучше всех выкрутился, этот кувырок был хорош.
Чувак, играющий в гольф на льду, здорово рассмешил меня)
Я хохотал, глядя, как парень запутался в ремнях и барахтается в них на заднем фоне. Хоть это явная инсценировка.
У меня была такая же сковорода, как у парня в ролике, и со мной случилось то же самое. Заявляю, что это чертовски отстойно — овощи и масло повсюду. Не покупайте самую дешевую посуду, дети!
Удивительно и весело. Так много неудач в таком маленьком клипе.
Дама, пересекающая крошечный ручей, была прекрасна.
Забавный факт: всё это произошло в понедельник!
Удивительно, что люди — самая продвинутая форма жизни на этой планете.

А у вас случались настолько неудачные дни? Поделитесь с нами в комментариях!

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ФАС России оштрафовала телеканал CNN

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», являющуюся вещателем американского телеканала CNN в России.

Штраф за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала составил 200 тысяч рублей.

ФАС зафиксировала в эфире CNN ряд моментов, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи.

Отмечается, что уровень громкости в тех случаях достигал от 1,6 до 9,6 децибела при допустимых 1,5.

Согласно закону, при трансляции рекламы уровень громкости звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой передачи, сообщается на сайте ведомства.

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