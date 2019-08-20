Видео: когда люди попытались сделать эффектно, но потерпели фиаско
- 20 августа 2019, 13:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Бывает так, что человек хочет сделать что-то хорошо и желательно эффектно, покрасовавшись перед зрителями, однако погоня за славой частенько оборачивается полным провалом. В интернете стала популярной видеоподборка с такими героями, у которых то ли карма подкачала, то ли мироздание решило над ними посмеяться и наказать некоторых за откровенную глупость. И жалко их, но и не смеяться просто невозможно!
Когда всё идёт хорошо
When everything goes well from r/funny
Видео стало вирусным на портале Reddit и собрало там почти 30 тысяч лайков и 450 комментариев, в которых интернет-пользователи узнают себя в героях ролика, смеются над их глупостью и сочувствуют самым невезучим.
Больше всего жаль снеговика!
Парень с мячом в песке лучше всех выкрутился, этот кувырок был хорош.
Чувак, играющий в гольф на льду, здорово рассмешил меня)
Я хохотал, глядя, как парень запутался в ремнях и барахтается в них на заднем фоне. Хоть это явная инсценировка.
У меня была такая же сковорода, как у парня в ролике, и со мной случилось то же самое. Заявляю, что это чертовски отстойно — овощи и масло повсюду. Не покупайте самую дешевую посуду, дети!
Удивительно и весело. Так много неудач в таком маленьком клипе.
Дама, пересекающая крошечный ручей, была прекрасна.
Забавный факт: всё это произошло в понедельник!
Удивительно, что люди — самая продвинутая форма жизни на этой планете.
А у вас случались настолько неудачные дни? Поделитесь с нами в комментариях!
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