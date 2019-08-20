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Как поживает вишневая Tesla, отправленная в космос в том году

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Спортивный автомобиль Tesla Roadster, отправленный в космос в ракете-носителе Falcon Heavy, совершил свой первый облет Солнца по эллиптической орбите.

Напомним, что беспилотный автомобиль Илона Маска с манекеном Starman за рулем отправился в космос в феврале прошлого года. Как заявлял сам Маск, машину использовали в качестве полезной нагрузки, но это всего лишь эксперимент.

И вот уже почти полтора года Tesla путешествует в космосе со скоростью более 42 тысяч километров в час. После облета Солнца ракета пойдет на сближение с Марсом.

Если все будет по плану, то уже в октябре 2019 года ракета Falcon Heavy приблизится к Красной планете на расстояние 7,5 миллиона километров.

Когда аппараты только были отправлены в космос, астрономы сделали расчеты и выяснили, что ракета с автомобилем на борту рано или поздно упадет на Землю.

Астрофизики обратили внимание на то, что выбранная траектория сделала автомобиль фактически астероидом, который летает между орбитами Марса, Земли и Венеры и периодически сближается с нашей планетой и ее ближайшими соседями.

Согласно подсчетам, первое сближение с Землей должно произойти где-то в 2091 году, когда дистанция между автомобилем и нашей планетой будет меньше расстояния от Земли до Луны. Но это сближение не грозит столкновением, пояснили ученые.

Предсказать точное время падения аппаратов на Землю практически невозможно. Сейчас существует 50-процентный шанс, что машина упадет на Землю в течение нескольких следующих десятков миллионов лет.

В июне этого года SpaceX снова успешно запустила ракету Falcon Heavy с настоящей полезной нагрузкой. Тогда на орбиту вывели 24 спутника, исследовательские лаборатории, солнечный парус, атомные часы с погрешностью хода в секунду за девять миллионов лет, капсулы с прахом 152 человек.

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ФАС России оштрафовала телеканал CNN

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», являющуюся вещателем американского телеканала CNN в России.

Штраф за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала составил 200 тысяч рублей.

ФАС зафиксировала в эфире CNN ряд моментов, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи.

Отмечается, что уровень громкости в тех случаях достигал от 1,6 до 9,6 децибела при допустимых 1,5.

Согласно закону, при трансляции рекламы уровень громкости звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой передачи, сообщается на сайте ведомства.

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