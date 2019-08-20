Как поживает вишневая Tesla, отправленная в космос в том году

Спортивный автомобиль Tesla Roadster, отправленный в космос в ракете-носителе Falcon Heavy, совершил свой первый облет Солнца по эллиптической орбите.

Напомним, что беспилотный автомобиль Илона Маска с манекеном Starman за рулем отправился в космос в феврале прошлого года. Как заявлял сам Маск, машину использовали в качестве полезной нагрузки, но это всего лишь эксперимент.

И вот уже почти полтора года Tesla путешествует в космосе со скоростью более 42 тысяч километров в час. После облета Солнца ракета пойдет на сближение с Марсом.

Если все будет по плану, то уже в октябре 2019 года ракета Falcon Heavy приблизится к Красной планете на расстояние 7,5 миллиона километров.

Когда аппараты только были отправлены в космос, астрономы сделали расчеты и выяснили, что ракета с автомобилем на борту рано или поздно упадет на Землю.

Астрофизики обратили внимание на то, что выбранная траектория сделала автомобиль фактически астероидом, который летает между орбитами Марса, Земли и Венеры и периодически сближается с нашей планетой и ее ближайшими соседями.

Согласно подсчетам, первое сближение с Землей должно произойти где-то в 2091 году, когда дистанция между автомобилем и нашей планетой будет меньше расстояния от Земли до Луны. Но это сближение не грозит столкновением, пояснили ученые.

Предсказать точное время падения аппаратов на Землю практически невозможно. Сейчас существует 50-процентный шанс, что машина упадет на Землю в течение нескольких следующих десятков миллионов лет.

В июне этого года SpaceX снова успешно запустила ракету Falcon Heavy с настоящей полезной нагрузкой. Тогда на орбиту вывели 24 спутника, исследовательские лаборатории, солнечный парус, атомные часы с погрешностью хода в секунду за девять миллионов лет, капсулы с прахом 152 человек.