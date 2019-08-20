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001694

Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

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Судно «Мармалайта». © mc-schiffahrt.de / Sinisa Aljinovic

Судно «Мармалайта». © mc-schiffahrt.de / Sinisa Aljinovic

Пираты, похитившие восемь человек у берегов африканского государства Камерун, вышли на связь, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в компании-работодателе.

В прошлую пятницу стало известно, что в Гвинейском заливе группой пиратов было захвачено грузовое судно «Мармалайта». Восемь членов экипажа, среди них трое россиян, находятся в плену у морских разбойников.

По словам источника, пока пираты не озвучивали требований.

«С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», — добавил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», захваченный пиратами корабль шел под флагом карибского государства Антигуа и Барбуда, а его собственник — датская компания.

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