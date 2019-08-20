Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия

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Кажется, что нет ничего скучнее, чем фотография на паспорт. Однако немецкий художник Макс Зидентопф (Max Siedentopf) решил высмеять эту традицию и создал ошеломляюще комичный проект.

Недавно мне пришлось обновить свой паспорт и сделать новый снимок. Я сидел перед камерой, делал серьёзное лицо и задавался вопросом, как можно обмануть этот скучный процесс и сделать его более волнующим и увлекательным, — объяснил фотограф свою идею.

Автор пригласил всех желающих поучаствовать в фотопроекте и опубликовал коллажи из двух снимков — на первом мы видим стандартное фото на паспорт, на котором только лицо героя, зато на втором творится настоящее безумие — пылает огонь, люди стоят вверх ногами, щеголяют голым торсом и хулиганят вовсю.

Ещё рановато говорить, понадобится ли кому-то из моделей полученное фото для паспорта. Однако фотографии соответствуют всем официальным требованиям, поэтому я очень надеюсь, что некоторые используют их по назначению в ближайшее время, — смеётся немецкий фотограф.

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А вы бы хотели сделать подобное фото на паспорт?