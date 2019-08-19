Диснеевские принцессы стали обычными девушками с земными проблемами

Все мы знаем принцесс из сказок, которые прекрасны внутри и снаружи и живут волшебной жизнью. Иллюстратор из Джакарты Андхика Муксин (Andhika Muksin) решил снять с диснеевских принцесс налёт сказочности и превратил их в земных девушек с обычными проблемами и заботами. Получилось жизненно и очень комично. На Instagram художника подписались уже 265 тысяч человек, и мы тоже с удовольствием порассматривали яркие мультяшные иллюстрации.

1. «Белоснежка выспалась»

2. «Когда ты Жасмин и хочешь запрыгнуть на ковёр изящно»

3. «Земная болезнь»

4. «Зачем Русалочке принц, когда есть Аквамен!»

5. «Когда вместо магического зеркала — кривое»

6. «Современная Золушка»

7. «Русалочка готова на всё ради пары ног»

8. «Если бы современная Белоснежка встретила злую ведьму»

9. «Земные девушки плачут совсем не так красиво, как сказочные»

10. «Любопытная Белоснежка»

11. «Ветер в лицо — это не так уже романтично»

12. «Брейк-данс вместо вальса»

13. «Любовь, она такая»

14. «Когда сказочной красавице не по вкусу дуриан»

15. «Свет мой, зеркальце, скажи, какая у меня рабочая сторона?»

16. «В смысле, ты собираешься устроить вечеринку без меня?!»

Диснеевские принцессы постоянно примеряют на себя разные образы. Посмотрите, как они то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.