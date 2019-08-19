Родственники ульяновского убийцы поделились версиями трагедии

Отец 16-летнего школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, рассказал свою версию произошедшего, сообщает Пятый канал.

По его словам, причиной страшной трагедии могла стать игровая зависимость его сына.

Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил, — приводит телеканал слова отца подростка.

Мужчина уже долгое время не проживал вместе семьей.

Он добавил, что последний раз видел сына весной, собирался с ним снова встретиться в конце августа.

В свою очередь родственница подростка Наталия Ширманова высказала свою версию инцидента.

По ее словам, за несколько дней до трагедии между родственниками был конфликт. Семья собиралась ехать на свадьбу к тете.

Детей же на торжество не пригласили, подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой и следить за четырехлетними близнецами.



Я думаю, что причиной послужило это, потому что тут чуть ли не война была из-за данной свадьбы, — сказала женщина РЕН ТВ.

В то же время шокированный произошедшим директор школы, в которой учился юноша, заявил, что мальчик был общительным, у него не было врагов.

Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребенком, — сказал Александр Исачкин в беседе с РИА Новости.

Как сообщал «Ридус», ранее знакомые подростка также называли его дружелюбным и общительным.



Увлекался компьютерными играми, дружелюбный, общительный. В школе тоже все хорошо было, — рассказала об убийце его одноклассница.

По ее словам, несчастная любовь не могла быть причиной случившегося.

Нет, он не был влюблен. Он сделал это из-за того, что мама якобы унижала, а близнецов он не любил. Бабушку и дедушку убил из жалости, — рассказала девочка.

Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором бабушку, дедушку, мать и малолетних близнецов, а затем вышел из дома и покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, с которой сейчас работает следствие.



В прокуратуре заявили, что подросток, предположительно, мог страдать шизофренией.