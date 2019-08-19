Родственники ульяновского убийцы поделились версиями трагедии
- 19 августа 2019, 14:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Отец 16-летнего школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, рассказал свою версию произошедшего, сообщает Пятый канал.
По его словам, причиной страшной трагедии могла стать игровая зависимость его сына.
Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил, — приводит телеканал слова отца подростка.
Мужчина уже долгое время не проживал вместе семьей.
Он добавил, что последний раз видел сына весной, собирался с ним снова встретиться в конце августа.
В свою очередь родственница подростка Наталия Ширманова высказала свою версию инцидента.
По ее словам, за несколько дней до трагедии между родственниками был конфликт. Семья собиралась ехать на свадьбу к тете.
Детей же на торжество не пригласили, подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой и следить за четырехлетними близнецами.
Я думаю, что причиной послужило это, потому что тут чуть ли не война была из-за данной свадьбы, — сказала женщина РЕН ТВ.
В то же время шокированный произошедшим директор школы, в которой учился юноша, заявил, что мальчик был общительным, у него не было врагов.
Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребенком, — сказал Александр Исачкин в беседе с РИА Новости.
Как сообщал «Ридус», ранее знакомые подростка также называли его дружелюбным и общительным.
Увлекался компьютерными играми, дружелюбный, общительный. В школе тоже все хорошо было, — рассказала об убийце его одноклассница.
По ее словам, несчастная любовь не могла быть причиной случившегося.
Нет, он не был влюблен. Он сделал это из-за того, что мама якобы унижала, а близнецов он не любил. Бабушку и дедушку убил из жалости, — рассказала девочка.
Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором бабушку, дедушку, мать и малолетних близнецов, а затем вышел из дома и покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, с которой сейчас работает следствие.
В прокуратуре заявили, что подросток, предположительно, мог страдать шизофренией.
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