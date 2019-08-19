Российский полковник предложил сажать за продажу военной формы
- 19 августа 2019, 11:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Торгующих военной формой коммерсантов необходимо сажать в тюрьму, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.
По его словам, в данном случае нужно брать пример с США, где невозможно свободно купить военную форму.
«Более того, в этой стране есть такое правило: преступление, совершенное в военной форме, наказывается строже, чем любое другое», — приводит агентство слова полковника.
Военный эксперт добавил, что в России сейчас почти везде, на любом рынке можно купить военную форму.
«Даже деловые костюмы в таком количестве не продаются. Это надо пресекать», — резюмировал возмущенный полковник.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут ввести наказание за несанкционированную продажу армейского обмундирования. В связи с этим Министерство обороны РФ намерено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и, возможно, Уголовный кодекс, пишет газета «Известия».
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