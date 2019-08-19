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Российский полковник предложил сажать за продажу военной формы

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© Вадим Савицкий/ТАСС

© Вадим Савицкий/ТАСС

Торгующих военной формой коммерсантов необходимо сажать в тюрьму, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.

По его словам, в данном случае нужно брать пример с США, где невозможно свободно купить военную форму.

«Более того, в этой стране есть такое правило: преступление, совершенное в военной форме, наказывается строже, чем любое другое», — приводит агентство слова полковника.

Военный эксперт добавил, что в России сейчас почти везде, на любом рынке можно купить военную форму.

«Даже деловые костюмы в таком количестве не продаются. Это надо пресекать», — резюмировал возмущенный полковник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут ввести наказание за несанкционированную продажу армейского обмундирования. В связи с этим Министерство обороны РФ намерено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и, возможно, Уголовный кодекс, пишет газета «Известия».

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