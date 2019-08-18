Водителей попросили отказаться от поездок на юго-западе столицы

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) обратился к водителям с призывом отказаться в понедельник, 19 августа, от поездок на автомобилях на юго-западе столицы.

Отмечается, что в утренние часы пик вероятны затруднения движения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также на Киевском шоссе в сторону центра.

По данным ЦОДД, на дорогах в этом районе Москвы введено много ограничений.

В связи с этим столичные власти столицы просят водителей заранее планировать маршруты объезда.

Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что с 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка».