Ученые показали, как Земля могла бы выглядеть глазами инопланетян

Группа американских ученых смоделировала инопланетную точку зрения на Землю, говорится в статье научного журнала Science.

То есть специалисты представили, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали, глядя в телескопы, астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет.

Астрономы из Корнеллского университета в США обработали около 10 тысяч снимков Земли, которые были сделаны спутником Deep Space Climate Observatory и получены специалистами NASA. Эти изображения в течение 2016 и 2017 годов получали на десяти отдельно взятых длинах волн.

Исследователи сократили изображения до одного показания яркости для каждой длины волны, чтобы смоделировать инопланетную точку зрения.



Этот метод, отмечают ученые, не позволит получить точное изображение Земли, однако благодаря ему можно понять, есть ли на экзопланете океаны, облака и ледяные шапки, то есть условия потенциально обитаемого мира.