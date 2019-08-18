Полиция разыскивает московского чиновника в связи со смертельным ДТП

В Новой Москве чиновник префектуры Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места преступления, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным паблика, заместителя начальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова разыскивает полиция.

ДТП произошло в субботу, 17 августа. Автомобиль Opel Astra на большой скорости врезался в ехавшую впереди машину, которую выбросило на встречную полосу. В результате инцидента погибла женщина, несколько человек пострадали.

После аварии Федотов не появляется дома, на звонки отвечают его пожилых родителей, которые заявили правоохранителям, что имеют право не свидетельствовать против родственников, отмечает газета «Новые Известия».