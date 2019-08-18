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Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему въезд в страну.

Разин отметил, что хочет навестить солистку советской и украинской музыкальной группы «Фристайл» Нину Кирсо.

Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину, — написал продюсер в своем аккаунте в Instagram.

Нина Кирсо родилась в Полтаве. С ранних лет занималась музыкой. С 1988 года стала солисткой популярной тогда музыкальной группы «Фристайл».

Кирсо исполняла все женские композиции группы. Хитами стали такие песни как «Целуй меня горячей», «Цветет калина», «А на небе луна», «С днем рождения, мама» и многие другие.

Пик популярности музыкального коллектива пришелся на начало и середину 1990-х годов.

В июне прошлого года у певицы  случился инсульт. С тех пор она находится в коме.

Кирсо госпитализировали в одну из больниц Полтавы, сообщает газета «Известия».

Ранее, как сообщал «Ридус», Разин заявил, что нашел для своего коллектива нового участника. Продюсер хочет предложить место в группе Кириллу Кокорину — младшему брату печально известного футболиста Александра Кокорина.

По словам Разина, Кирилл Кокорин сможет примкнуть к «Ласковому маю» после освобождения из мест лишения свободы, где отбывает наказание за ту же драку, что и брат. При необходимости ему предоставят преподавателей для музыкальной подготовки.

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