На Урале отключился энергоблок Белоярской АЭС из-за ошибки системы

В Свердловской области на Белоярской атомной электростанции отключился четвертый энергоблок из-за ложного срабатывания одной из защитных систем.

В настоящее время выясняются и устраняются причины срабатывания защитного механизма, после этого блок возобновит работу.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет, отмечается на сайте Росэнергоатома.

Белоярская АЭС является старейшей из ныне российских действующих атомных электростанций. Она была запущена в работу в 1964 году.

В эксплуатации на АЭС находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Они входят в число лучших ядерных реакторов мира по показателям надежности и безопасности.

