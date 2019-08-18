найти ×
   
  • USD +0.11
    66.00
  • EUR -0.23
    73.22
СохранитьСохранено0
×

-307754

Упавшая под поезд в московском метро девушка выжила

Small default
© visualhunt.com

© visualhunt.com

На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро на пути перед прибывающим поездом упал пассажир, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 13:25 по московскому времени.

Находящиеся на станции сотрудники полиции оперативно вызвали скорую помощь и подняли пассажира на платформу.

По некоторым данным, на пути перед поездом упала девушка, отмечает ФАН.

Она выжила и была госпитализирована.

Движение поездов на участке, где произошел инцидент, восстановлено.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
145028858читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
11553903читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

24462233читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103084читать позжечитаю позже