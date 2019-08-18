Упавшая под поезд в московском метро девушка выжила

На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро на пути перед прибывающим поездом упал пассажир, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 13:25 по московскому времени.

Находящиеся на станции сотрудники полиции оперативно вызвали скорую помощь и подняли пассажира на платформу.

По некоторым данным, на пути перед поездом упала девушка, отмечает ФАН.

Она выжила и была госпитализирована.

Движение поездов на участке, где произошел инцидент, восстановлено.