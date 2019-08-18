Упавшая под поезд в московском метро девушка выжила
- 18 августа 2019, 15:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро на пути перед прибывающим поездом упал пассажир, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 13:25 по московскому времени.
Находящиеся на станции сотрудники полиции оперативно вызвали скорую помощь и подняли пассажира на платформу.
По некоторым данным, на пути перед поездом упала девушка, отмечает ФАН.
Она выжила и была госпитализирована.
Движение поездов на участке, где произошел инцидент, восстановлено.
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