Фейки недели: посол Раша Срака, авиамародеры и вакансия снайпера Росгвардии

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Who is Раша Срака

Журналисты опять попались на удочку юмористического портала «Панорама». Ряд СМИ поверили в размещенную на сайте фейковую новость о том, что власти Словении назначили послом страны в РФ дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака.



Материал о назначении дзюдоистки перепечатали в основном украинские СМИ, такие как «Знай.ua», «Главное», Champion и другие. Позже, когда сотрудники этих изданий поняли, что купились на шутку, новости про Сраку были удалены. Однако с помощью поисковых систем можно запросто убедиться, что подобные материалы действительно имели место.

Также портал «Понорама» привел в своем материале о Раше Сраке цитату вымышленного главы словенского МИДа Душана Сральковича (на самом деле министра иностранных дел Словении зовут Миро Церар — прим. ред.). Он «рассказал», почему на должность посла в России выбрали именно Сраку:

У Раши очень удачное имя — по-английски это слово переводится как Россия… Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента.

Отметим, что Раша Срака никогда политической деятельностью не занималась. Она родилась в столице Словении Любляне в 1979 году. Раша не раз становилась призером европейский и мировых чемпионатов. Выступала она в весовой категории до 70 килограмм.

Мародеры в салоне севшего на кукурузное поле А321

Накануне российская пресса опубликовала сведения о мародерах, которые забирают вещи из салона совершившего экстренную посадку на кукурузное поле авиалайнера Airbus A321.

«Правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей», — сообщало РЕН ТВ. «Люди забирают из самолета спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием», — писали «Аргументы недели».

В Следственном комитете РФ данную информацию опровергли. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, а территория, куда приземлился самолет, оцеплена сотрудниками МУ МВД РФ «Раменское».

Проникновение исключено. Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано, — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, Следственный комитет опубликовал 17 августа видео, где отчетливо видно, что спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием находятся в салоне авиалайнера.



Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку. У лайнера загорелись оба двигателя после попадания в них птиц. Командир судна принял решение сажать самолет на брюхо в поле с полными баками топлива.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру лайнера Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

Снайпер для Росгвардии

На сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.

В перечне обязанностей говорится, что новый сотрудник должен будет заниматься охраной общественного порядка и обеспечением безопасности во время спортивных, политических и культурно-массовых мероприятий.

В Росгвардии назвали объявление феком. Представитель ведомства Валерий Грибакин не исключает, что это может быть провокация.

По словам Грибакина, снайперов Росгвардия использует только при поимке особо опасных преступников и ликвидации «групп террористической направленности», но ни в коем случае не для охраны порядка во время массовых мероприятий, передает издание «Открытые медиа».