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Умер мультипликатор, создавший кролика Роджера

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

На 87-м году жизни скончался знаменитый режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс, пишет британский таблоид The Sun.

По данным издания, режиссер умер в своем доме в Бристоле в Великобритании.

Ульямс наиболее известен как мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера», снятого в 1988 году, и создатель анимации титров двух частей «Розовой пантеры».

Режиссер трижды становился обладателем премии «Оскар».

Ричард Уильямс писал книги и читал лекции для молодых мультипликаторов. В 2000 году он выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов «Аниматор: Набор для выживания», напоминает ФАН.

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