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Минздрав нашел способ борьбы с курением на работе

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ разработали программу «Укрепление здоровья работающих», в которой работодателям предложено бороться с курением сотрудников методом штрафов и поощрений.

В частности, в ведомстве предлагают работодателям определять, сколько времени тратят на перекуры их сотрудники, и исходя из этого принимать возможные решения о необходимости снижения зарплаты курильщикам.

Кроме того, в министерстве рекомендуют размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками, а также оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

По мнению авторов программы, это сможет заменить перекуры, отмечает ФАН.

Минздрав отмечает, что намерен запретить курение на территории предприятий, оборудовав места общего пользования детекторами дыма.

Авторы проекта предлагают включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения.

В Минздраве убеждены, что в борьбе с вредной привычкой могут помочь конкурсы и различные соревнования между сотрудниками предприятий.

Ранее, как сообщал «Ридус», Минздрав предложил премировать медработников за выявление у пациентов онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

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