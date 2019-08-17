Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
- 17 августа 2019, 20:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек.
По данным на 20:20 местного времени (18:20 мск) один пассажир погиб, 32 человека госпитализированы, из них 10 детей, девять из них в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние.
Среди 22 пострадавших взрослых пассажиров пятеро — в тяжелом состоянии, сообщается на сайте регионального Минздрава,
Ранее сообщалось о 22 пострадавших и одном погибшем, водителе.
Предположительно, в автобусе находились около 50 человек.
По предварительной информации, автобус из-за технической неисправности врезался в бетонную стену.
Войти через социальные сети: