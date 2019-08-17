Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек.

По данным на 20:20 местного времени (18:20 мск) один пассажир погиб, 32 человека госпитализированы, из них 10 детей, девять из них в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние.

Среди 22 пострадавших взрослых пассажиров пятеро — в тяжелом состоянии, сообщается на сайте регионального Минздрава,

Ранее сообщалось о 22 пострадавших и одном погибшем, водителе.

Предположительно, в автобусе находились около 50 человек.

По предварительной информации, автобус из-за технической неисправности врезался в бетонную стену.

