Тропические ливни затопили Сочи

На Сочи в субботу, 17 августа, обрушились тропические ливни. За полтора часа многие улицы в различных частях города оказались под водой, сообщает kp.ru.

Местные жители сообщили изданию, что затоплены участки федеральной трассы в районе Лоо и Вардане.

В центре города, по словам очевидцев, затоплены пешеходная улица Навагинская, район Морского порта, улицы Виноградная, Конституции СССР и ряд других.

«Все ушло под воду! Даже машины!», — проводит издание слова сочинцев.



Под водой оказались не только автомобильные дороги и тротуары, в различных районах города подтоплены магазины, подземные переходы и торговые центры, сообщает портал Sochinews.

Очевидцы обрушившегося на город потопа выкладывают в соцсетях фото и видео.

От потоков воды серьезно пострадали несколько пляжей на центральной набережной.

Из-за ливневых дождей из берегов вышли реки Агура и Буу, затопив территорию вокруг.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Москве и области на субботу объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер.