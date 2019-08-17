Тропические ливни затопили Сочи
- 17 августа 2019, 17:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Сочи в субботу, 17 августа, обрушились тропические ливни. За полтора часа многие улицы в различных частях города оказались под водой, сообщает kp.ru.
Местные жители сообщили изданию, что затоплены участки федеральной трассы в районе Лоо и Вардане.
В центре города, по словам очевидцев, затоплены пешеходная улица Навагинская, район Морского порта, улицы Виноградная, Конституции СССР и ряд других.
«Все ушло под воду! Даже машины!», — проводит издание слова сочинцев.
Под водой оказались не только автомобильные дороги и тротуары, в различных районах города подтоплены магазины, подземные переходы и торговые центры, сообщает портал Sochinews.
Очевидцы обрушившегося на город потопа выкладывают в соцсетях фото и видео.
От потоков воды серьезно пострадали несколько пляжей на центральной набережной.
Из-за ливневых дождей из берегов вышли реки Агура и Буу, затопив территорию вокруг.
Ранее «Ридус» сообщал, что в Москве и области на субботу объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер.
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