Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло

Число погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» возросло до девяти человек, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее отмечалось, что в результате пожара погибли не менее восьми человек. Кроме того, 10 пострадавших были госпитализированы.

Из гостиницы были эвакуированы 136 человек.

В 3:36 возгорание было локализовано и в 4:32 ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.

Следствие рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, отмечает ФАН.

Среди них — поджог с целью сокрытия преступления, неосторожное обращение с огнем и нарушение пожарной безопасности.