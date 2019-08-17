Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло
- 17 августа 2019, 16:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Число погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» возросло до девяти человек, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее отмечалось, что в результате пожара погибли не менее восьми человек. Кроме того, 10 пострадавших были госпитализированы.
Из гостиницы были эвакуированы 136 человек.
В 3:36 возгорание было локализовано и в 4:32 ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.
Следствие рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, отмечает ФАН.
Среди них — поджог с целью сокрытия преступления, неосторожное обращение с огнем и нарушение пожарной безопасности.
Войти через социальные сети: