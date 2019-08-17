найти ×
   
  • USD +0.11
    66.00
  • EUR -0.23
    73.22
СохранитьСохранено0
×

005551

Почему проект дороги из солнечных батарей провалился

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Французские власти сообщили, что недавно построенную дорогу из солнечных панелей будут демонтировать.

Напомним, что дорогу открыли в 2016 году около коммуны Турувр на северо-западе страны. По задумке инженеров, дорога протяженностью в 1 км должна была генерировать электричество для питания уличных фонарей в округе.

Но проект оказался неудачным, и власти Франции решили вернуться к обычной асфальтной дороге.

Оказалось, что почти за три года фотоэлектрический участок дороги сильно износился и по нему было крайне неудобно ездить. Инженеры не предусмотрели то, что помимо легковых авто по этой дороге часто ездят местные фермеры на тракторах.

Из-за большой нагрузки на солнечных панелях быстро появились трещины, и эффективность батарей сильно упала. Еще в 2018 году из-за образовавшихся ям пришлось демонтировать часть дороги, а сейчас власти приняли решение полностью убрать участок из солнечных батарей.

Еще одной причиной демонтажа дороги стала низкая производительность электричества. Панели не смогли дать и половину желаемого электричества, так как постоянно были заслонены листьями и другим мусором, который никто не убирал, — пояснили авторы проекта.

Последнее время дорога работала в убыток. Стоимость установки дороги составляла $5,2 млн. Она бы окупилась, если бы дорога смогла производить около 150 тыс. кВт⋅ч в год, но ее производительность составила всего 40 тыс. кВт⋅ч в 2019 году.

Огромным просчетом инженеров оказалось и место установки «солнечной» дороги. Проект реализовали в Нормандии, которая считается самым пасмурным регионом во Франции. В году там не более 45 солнечных дней.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
32434881читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
8124991читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11553903читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1008045читать позжечитаю позже