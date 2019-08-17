Почему проект дороги из солнечных батарей провалился

Французские власти сообщили, что недавно построенную дорогу из солнечных панелей будут демонтировать.

Напомним, что дорогу открыли в 2016 году около коммуны Турувр на северо-западе страны. По задумке инженеров, дорога протяженностью в 1 км должна была генерировать электричество для питания уличных фонарей в округе.

Но проект оказался неудачным, и власти Франции решили вернуться к обычной асфальтной дороге.

Оказалось, что почти за три года фотоэлектрический участок дороги сильно износился и по нему было крайне неудобно ездить. Инженеры не предусмотрели то, что помимо легковых авто по этой дороге часто ездят местные фермеры на тракторах.

Из-за большой нагрузки на солнечных панелях быстро появились трещины, и эффективность батарей сильно упала. Еще в 2018 году из-за образовавшихся ям пришлось демонтировать часть дороги, а сейчас власти приняли решение полностью убрать участок из солнечных батарей.

Еще одной причиной демонтажа дороги стала низкая производительность электричества. Панели не смогли дать и половину желаемого электричества, так как постоянно были заслонены листьями и другим мусором, который никто не убирал, — пояснили авторы проекта.

Последнее время дорога работала в убыток. Стоимость установки дороги составляла $5,2 млн. Она бы окупилась, если бы дорога смогла производить около 150 тыс. кВт⋅ч в год, но ее производительность составила всего 40 тыс. кВт⋅ч в 2019 году.

Огромным просчетом инженеров оказалось и место установки «солнечной» дороги. Проект реализовали в Нормандии, которая считается самым пасмурным регионом во Франции. В году там не более 45 солнечных дней.