Росгидромет признал прохождение радиоактивного облака над Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) объяснила скачок радиации в Северодвинске и Архангельске прохождением над акваторией Двинской губы и территорией Архангельской области облака радиоактивных инертных газов после взрыва на военном полигоне.

«Предполагается, что повышение МАЭД [мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения, измеряется в зивертах, прим. „Ридус“ ] на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — сказано в сообщении на официальном сайте Росгидромета.



«В период с 14.30 по московскому времени 8 по 16 августа 2019 года значения МАЭД в городе Северодвинск по данным Архангельской территориальной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АТ АСКРО) изменялись от 0,11 до 0,19 мкЗв/ч, что соответствует радиационному гамма-фону», — добавил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.



При этом в полдень в день ЧП на военном полигоне под Северодвинском многократное повышение радиационного фона было зафиксировано сразу на шести постах АТ АСКРО, признали в Росгидромете.

Как сообщал «Ридус», 8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв во время испытаний новых видов вооружения. Жертвами катастрофы стали двое военных и пятеро сотрудников «Росатома», точное число пострадавших неизвестно. По неподтвержденным данным СМИ, речь идет о неком перспективном ракетном ускорителе — новой жидкостной реактивной двигательной установке. На ее борту находились так называемые «ядерные батарейки» — изотопные источники питания.

Происшествие вызвало большой резонанс как в России, так и во всем мире. О нем в своем Твиттере упомянул президент США Дональд Трамп, а экозащитники обвинили власти России в попытке скрыть информацию о радиоактивном заражении окружающей среды.

Представители Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — заявили, что остаточное радиоактивное загрязнение после взрыва не было зарегистрировано. Военные, МЧС и местные власти подтвердили, что радиационный фон в Архангельской области пришел в норму.