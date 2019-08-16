Фрик-звезда Света Яковлева угодила в реанимацию из-за передозировки

Известная любителям отечественных телешоу фрик-дива Светлана Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.

«Ну да, есть такое», — подтвердил информацию директор Яковлевой по пиару Николай Титов телеканалу «360».



Подробностей о состоянии своей клиентки Титов сообщить отказался, заявив, что «не должен отчитываться» перед журналистами. «Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, и если она считает, что ведет его вот так…» — сказал он.

Ранее «Ридус» рассказывал о смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Полины Лобановой, которой было всего 20 лет. Полина умерла после того, как отправилась «бухать и тусить» со знакомым и перебрала с алкоголем и запрещенными веществами. Медики, прибывшие по вызову приятеля девушки, уже не смогли ничем ей помочь.

«Городская сумасшедшая без зубов», как называют Свету Яковлеву издания о светской жизни, тоже пыталась принять участие в реалити-шоу «Дом-2», но не смогла пройти кастинг. Зато она вот уже многие годы частый гость таких телешоу, как «Прямой эфир», «Минута славы», «Званый ужин», «Говорим и показываем» и «Давай поженимся!». В эфире она часто рассказывает подробности о своей личной жизни, но толком о реальных фактах ее биографии ничего неизвестно.

